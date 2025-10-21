Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBO в первой полусредней весовой категории Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) высказался о предстоящем выставочном бою между блогером и боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО) и обладателем титула WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО). Слова приводит K.O. Artist Sports.

Сколько осталось до боя? Меньше месяца? Я так скажу — пусть победит слабейший. Этот поединок никоим образом не повлияет на наследие Джервонты. Это отразится только на его банковском счете. Теофимо Лопес

Бой между Полом и Дэвисом состоится 14 ноября в США.

