Промоутер Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) Фрэнк Уоррен объяснил, почему уверен в согласии Александра Усика (24-0, 15 KO) в третий раз встретиться на ринге с «Цыганским королем». Британца цитирует vringe.com:

Я думаю, что Усик согласится. Это денежный бой. Усик сейчас на том этапе, когда должен драться со всеми этими обязательными претендентами.

Усик заслуживает и должен заработать все деньги, которые могут принести бои, независимо от того, будет ли он защищать свои титулы или откажется от них. Мы не знаем, какое решение он примет, но его интересуют только денежные бои. И я понимаю, что в его возрасте большой денежный бой — это (ещё один) поединок против Тайсона Фьюри.