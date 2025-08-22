Владимир Кириченко

Бывший обладатель титула в крузервейте Тони Белью поделился мыслями, как бы закончился поединок между абсолютным чемпионом в тяжёлом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и легендарным американцем Эвандером Холифилдом.

Цитирует Белью esportsbets.com.

«Раньше я думал, что Эвандер Холифилд победил бы любого крузера в истории, но теперь – нет. Я считаю, что Усик победил бы его. Его работа ногами была бы слишком серьёзной проблемой. Такой бой должен был бы состояться, когда Холифилд был в крузервейте.

Спуститься в весе он уже не мог. Так же и Александр сейчас не может снова спуститься до крузервейта и быть настолько же эффективным. Это не сработает. Я знаю, что такое подниматься в хэвивейт. Я сам был в хэвивейте два года, когда проводил бои с Хэем. Тело привыкает к этому весу. В лагере ты лучше держишь удары. Всё работает как следует. Он никогда больше не сможет опуститься до 90 кг».

Усик выиграет и в хэвивейте, и в крузервейте?

«Да. Не то чтобы он был на несколько уровней выше. Холифилд – действительно выдающийся боец. Но Усик просто не будет ввязываться с ним в открытый бой. Он будет двигаться и работать в стиле боксёра. Усик боксировал бы с Холифилдом так же, как с Гассиевым. Это было бы лучшее выступление в его карьере. Невероятное выступление.

Посмотрите на Усика против Энтони Джошуа. А теперь посмотрите на него в реванше против Даниеля Дюбуа. Это два абсолютно разных боксёра. Посмотрите на Усика против Тайсона Фьюри в первом бою. И снова же – на него против Дюбуа.

Во втором бою с Дюбуа он был значительно тяжелее, а в бою с Фьюри – легче, острее. Он постоянно давил, чего мы от него раньше не видели. Усик меняется и приспосабливается к каждому бою и каждому сопернику. И я думаю, что он сделал бы то же самое против Холифилда. Если честно, я считаю, что у Тайсона больше шансов, чем у Холифилда».

