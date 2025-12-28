Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) высказался по поводу критики своего стиля со стороны фанатов и экспертов.

Цитирует Уайлдера boxingscene.com.

«Это безумно, как у людей устроен разум. В тот момент, когда ты на вершине и делаешь свое дело, они говорят: «О, он дикий, он готов, он не умеет боксировать». А теперь, когда они думают, что тебя нет и хотят твоего возвращения, говорят: «Мы хотим старого Уайлдера обратно». Я говорю: «Вы его реально не любили или что? Вы действительно хотите, чтобы он вернулся, или хотите нового? Какого вы хотите?»

Но все хорошо, друг. Невозможно угодить всем людям всегда. Никогда. Надо иметь чувство юмора, особенно когда ты занимаешься боксом. Это необходимо. Надо иметь крепкую кожу. И я ее имею. У меня есть все, и я жду того, что Бог приготовил для меня. Это будет что-то великое, и люди будут шокированы. Когда Али сказал, что он потряс мир, он действительно его потряс. Я потрясу мир, и я тоже это сделаю».