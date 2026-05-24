«Люблю тебя, мой чемпион»: Катерина Усик трогательно поздравила мужа после победы в Египте
Украинец одержал победу в 11 раунде
около 1 часа назад
Жена объединенного чемпиона мира Катерина Усик отреагировала на успешную защиту титулов своего мужа в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Сразу после завершения мегафайта в Гизе Катерина опубликовала пост на своей странице в Instagram, публично обратившись к Александру:
Люблю тебя, мой чемпион!
Напомним, Александр Усик одержал победу над Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде.