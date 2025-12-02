Льюис определил топ-5 самых выдающихся боксеров мира. Усик остался вне списка.
Среди избранных — Али, Джонсон, Хаглер, Форман и Джо Льюис
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе и член Международного зала боксерской славы Леннокс Льюис назвал свою пятерку величайших боксеров в истории — и сделал это без Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит портал hardrockbet.
В топ-5 по версии Льюиса вошли:
Мухаммед Али
Джек Джонсон
Марвин Хаглер
Джордж Форман
Джо Луис
Сам Льюис отметил, что также считает себя среди лучших боксеров всех времен.
Бывший тренер Майка Тайсона назвал Александра Усика лучшим боксером современности.