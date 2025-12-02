Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе и член Международного зала боксерской славы Леннокс Льюис назвал свою пятерку величайших боксеров в истории — и сделал это без Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит портал hardrockbet.

В топ-5 по версии Льюиса вошли:

Мухаммед Али

Джек Джонсон

Марвин Хаглер

Джордж Форман

Джо Луис

Сам Льюис отметил, что также считает себя среди лучших боксеров всех времен.

Бывший тренер Майка Тайсона назвал Александра Усика лучшим боксером современности.