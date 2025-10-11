Махмудов оказался немного тяжелей бывшего спарринг-партнера Усика перед боем.
Поединок пройдет на мероприятии в Шеффилде
18 минут назад
Аллен и Махмудов / Фото - DAZN
Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) и россиянин Арсланбек Махмудов (20-2, 19 KO), который выступает под флагом Канады, прошли процедуру взвешивания накануне поединка.
Аллен показал на весах 117,5 кг, Махмудов – 118,4 кг.
Бой пройдет 11 октября в Шеффилде и возглавит вечер бокса от Matchroom Boxing.
Ранее Аллен заявил, что боится биться с россиянином.