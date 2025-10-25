Маліньяджі резко ответил Келлерману: «Усик — один из величайших тяжеловесов всех времен»
Бывший чемпион мира убежден, что комментатор просто решил привлечь внимание за счет имени украинца
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи прокомментировал заявление журналиста и комментатора Макса Келлермана, который унизил достижения абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит BoxingScene.
Утверждение Макса Келлермана о якобы переоценке послужного списка Усика в супертяжелом весе выглядит как чистый кликбейт. Усик — один из претендентов на звание величайшего супертяжеловеса всех времен.
Он также подчеркнул успехи украинца:
Александр победил лучших бойцов своего поколения, в частности Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, причём обоих дважды. Любой боксёр в истории супертяжёлого веса столкнулся бы с серьёзным испытанием в бою с Фьюри. Усик дважды становился абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.
