Владимир Кириченко

Легендарный американский боксер Майк Тайсон (50-7, 44 KO) поделился мыслями о возможном поединке бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) и чемпиона WBA и WBO в тяжелом весе и обладателя титула WBC в полутяжелом Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).

Дэвид Бенавидес против Александра Усика. Как вам такой бой?

«Это было бы замечательно».

Да, это было бы фантастично. Я знаю, что вы очень любите Дэвида, но думаете ли вы, что ему стоит попробовать себя в супертяжелом весе?

«Да. Потому что Усик — не природный супертяжеловес. Он боец первого тяжелого веса, быстрый и ловкий, с быстрыми руками, как и Бенавидес. Я думаю, что Бенавидес наносит больше ударов, чем Усик. Он наносит больше ударов, когда выполняет свои комбинации».

Недавно я разговаривал с Роем Джонсом. Он считает, что Бенавидес победит Усика. Вы думаете так же?

«Я люблю Бенавидеса. Я никогда не поставлю против него».

И еще одно последнее об Усике. Похоже, у него остался еще один бой до завершения карьеры. Он дважды победил Энтони Джошуа, дважды — Фьюри, дважды — Дюбуа. Как бы вы оценили его резюме среди самых выдающихся супертяжеловесов всех времен?

«Он очень крут. Несомненно».

Напомним, Бенавидес проведет объединительный поединок в бывшем дивизионе Усика.