Денис Седашов

Легендарный американский боксер Майк Тайсон получил травму руки во время тренировки, из-за чего его участие в показательном бое против Флойда Мейвезера оказалось под вопросом.

59-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе ранее подписал контракт на выставочный поединок с Мейвезером. Бой запланирован на 25 апреля и должен состояться в Демократической Республике Конго.

О травме Тайсон рассказал в программе журналиста Ариэля Хелвани. По словам американца, он получил растяжение связок руки во время тренировок и сейчас вынужден носить гипс.

Это всего лишь небольшое растяжение. Мне нужно выложиться на полную. Это единственный способ, который я знаю. Майк Тайсон

При этом боксер не исключил, что травма может повлиять на проведение боя.

Посмотрим. Майк Тайсон

