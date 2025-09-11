Победитель боя Канело – Кроуфорд получит специальное кольцо от WBC
Президент организации успел его показать
около 2 часов назад
Канело и Кроуфорд / Фото - DAZN
Победитель мегафайта между обладателем титула WBA в первом среднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) получит специальное кольцо.
Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
«Вчера вечером в Fountainbleau Las Vegas мой друг Рашин наконец принёс невероятное кольцо, которое будет вручено победителю боя Канело против Кроуфорда.
Это – впечатляющее кольцо в стиле Супер Боула, созданное моим другом Джейсоном».
Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.
