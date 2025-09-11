Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший поделился мнением о предстоящем поединке между Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Слова приводит YouTube-канал ALL THE SMOKE FIGHT.

Когда я впервые услышал об этом бое, идея сразу понравилась. Хорошо, что у соперников будет время на подготовку. Канело — настоящий панчер, это факт. Если Теренс выдержит его натиск, а я уверен, что он способен это сделать, мы получим отличный бой.

Я считаю, что у Кроуфорда есть, как минимум, три варианта одержать победу, тогда как у Канело только один способ избежать поражения. Это моя точка зрения.

Кто победит? Мне нравятся оба боксера. Учитывая их уровень, недооценивать никого нельзя.