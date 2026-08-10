Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях украинца Александра Усика (25-0, 16 КО), отреагировал на критику в адрес их сотрудничества с экс-чемпионом в супертяжёлом дивизионе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

Лапина цитирует boxingscene.com.

«Сомнения были всегда, и, возможно, всегда будут. На протяжении всего нашего пути люди ставили под сомнение наши решения, наши методы и уровень нашей команды. Мы не отвечаем словами. Мы отвечаем результатами.

Самое главное для нас — чтобы спортсмен чувствовал себя сильным, уверенным и комфортно чувствовал себя в рабочем процессе. Всё остальное — просто внешний шум.

Таких людей (которые критикуют) немало. Они вспыхивают, как спички, быстро сгорают и исчезают. Реальность в том, что болтовня — это их работа. Наша же работа — готовить спортсмена, принимать правильные решения и давать результат на ринге.

Считаю ли я, что команда Усика должна вести Эй Джея к бою с Фьюри? Я не думаю, что кто-то другой должен решать, какая команда должна готовить Эй Джея. Это решение принадлежит самому спортсмену.

Но факты просты. Эта команда уже дважды готовилась к бою с Фьюри и дважды успешно выполнила эту миссию. Мы понимаем Фьюри, понимаем этот вызов и знаем, что нужно для победы над ним. Так почему бы не использовать этот опыт с ещё одним исключительным бойцом?

Эй Джей нокаутирует Фьюри. Он не просто мощный панчер. Он — машина, которая наносит сокрушительные удары. Тайсон никогда не встречался с соперником, имеющим такое сочетание силы, скорости и физического давления. Как только Эй Джей начнет попадать чисто, бой закончится».