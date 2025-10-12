Менеджер Кличко назвал место Усика в списке лучших тяжеловесов в истории – Александр обошел легендарных братьев
Бьонтэ поставил абсолютного чемпиона на седьмое место
около 1 часа назад
Фото: Виталий Кличко
Менеджер Виталия и Владимира Кличко Берндт Бёнте в интервью WBN высказался о месте Александра Усика (24-0, 15 KO) среди лучших бойцов супертяжелого дивизиона в истории:
Усик безусловно входит в десятку лучших всех времен. Я оцениваю его на седьмое место. Его достижения, набор навыков и менталитет прочно ставят его среди легенд.
Топ-7 лучших супертяжеловесов по версии Бёнте:
1. Мухаммед Али
2. Джо Луис
3. Леннокс Льюис
4. Рокки Марчиано
5. Джордж Форман
6. Эвандер Холифилд
7. Александр Усик
Дерек Чисора выступил против поединка Усика с Мозесом Итаумой.
