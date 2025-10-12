Бывший менеджер Виталия и Владимира Кличко Бернд Бьонте в интервью WBN высказался о достижениях Александра Усика (24-0, 15 KO):

Я хотел бы видеть, как великий человек и чемпион Александр Усик завершит карьеру как действующий чемпион, как это делали Рокки Марчиано, Леннокс Льюис и Виталий Кличко до него. Он даже мог бы стать вторым чемпионом в супертяжелом весе после Марчиано, который завершил карьеру непобежденным.

Усик продемонстрировал потрясающее выступление против Дюбуа. Проданный до отказа стадион Уэмбли и отличные продажи PPV свидетельствуют о том, что реванш после сенсационной победы Дюбуа нокаутом над Энтони Джошуа имел полный коммерческий успех.

Усик уже достиг всего. Правильный путь сейчас – завершить карьеру, оставаясь на вершине. Именно так делали настоящие чемпионы, такие как Марчиано, Льюис и Виталий, и это признак наследия, которое будет длиться вечно.