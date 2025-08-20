Менеджер тренировочного лагеря Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин в интервью Boxing King Media высказался о потенциальном поединке украинца с Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO):

Следующий поединок? Я не думаю, что это хорошо для команды Мозеса. Этот парень хороший, перспективный. Отличный последний бой. Мозесу стоит провести несколько поединков с топовыми бойцами. Может, Кабайел, не знаю, Джозеф Паркер.

У Мозеса больше опций для поединка. Он провел первый бой с известным соперником в лице Уайта. Есть Фабио Вордли, проспект, есть парень из Узбекистана (Баходир Джалолов – XSPORT). Дайте мне Усика. Все время появляются люди, которые одержали громкую победу и хотят Усика. Никаких проблем. Никаких проблем для Усика. Вы знаете этого парня, трижды абсолютного чемпиона.

Напомним, что Александр получил отсрочку от переговоров о бою с Джозефом Паркером.