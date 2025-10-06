Владимир Кириченко

Промоутерская компания легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) объявила о проведении первого вечера бокса в США.

Турнир состоится 29 ноября в Калифорнии. Об этом сообщает MMA Junkie.

В главном бою вечера 30-летний экс-чемпион мира из Венесуэлы Лоренцо Парра (23-1-1, 17 KO) встретится с американским боксером Элайджем Пирсом (21-2, 17 KO). Поединок пройдет в полулегком весе и будет иметь статус отборочного по версии WBO.

Кроме того, на соревновании состоится профессиональный дебют 24-летнего Эммануэля «Джимеля» Пакьяо-младшего, сына знаменитого филиппинского чемпиона. Это событие станет еще одной существенной частью шоу, с которым Manny Pacquiao Promotions выходит на американский рынок.

Напомним, возвращение Пакьяо на ринг запланировано на январь на турнире PBC, который будет транслироваться на Amazon Prime по системе PPV.