Легендарный американский боксер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в Instagram обратился к капитану сборной Португалии Криштиану Роналду.

Звезда мирового бокса выразил глубокое уважение к достижениям португальского форварда, отметив его колоссальный вклад в развитие футбола и образцовую профессиональную дисциплину на протяжении многих лет.

Брат, поздравляю тебя с невероятной карьерой и всеми твоими достижениями. То, что ты сделал для футбола, никогда не забудут. Ты вдохновил миллионы людей по всему миру и навсегда изменил эту игру.

Труд, дисциплина, стабильность и величие, которые ты демонстрировал на протяжении многих лет, — именно из этого рождаются легенды. Безмерно уважаю все, что ты отдал этому виду спорта.

Желаю тебе лишь дальнейших успехов во всем, за что ты возьмешься. Продолжай быть великим, чемпион. Ты полностью заслужил все уважение, которое вызывает твое имя.

С большой любовью и уважением — всегда.