Денис Седашов

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что проведет выставочный поединок в Греции, несмотря на угрозу судебного запрета. Бой 49-летнего американца запланирован на субботу, 27 июня.

Соперником экс-чемпиона станет 45-летний кикбоксер Майк Замбидис, который и опубликовал видеообращение американского боксера.

Греция, я уже в пути. Давайте развлекаться, веселиться и давать людям то, что они хотят увидеть. Флойд Мейвезер

Проведение поединка остается под вопросом из-за судебного иска компании CSI Events. Слушание по этому делу назначено на 25 июня. Истцы утверждают, что Мейвезер нарушил условия контракта, согласившись на бой с Замбидисом.

Скандалы не прекращаются. Мейвезер получил два обвинения в тяжких преступлениях.