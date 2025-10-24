Денис Седашов

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер в интервью Брайану Мазике поделился мнением о том, кого считает лучшим бойцом современного бокса. Среди претендентов он назвал Александра Усика, Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) и Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО), однако предпочтение отдал своему соотечественнику.

На мой взгляд, Терренс Кроуфорд сейчас — лучший боец в мире независимо от весовой категории. Приятно видеть его на вершине. Терренс, продолжай оставаться настоящим чемпионом. Флойд Мейвезер

Таким образом, американец не включил Александра Усика — абсолютного чемпиона в супертяжелом весе в число тех, кого лично считает лучшим боксером планеты.

Чисора назвал обоих супертяжеловесов, которые могут побить Усика.