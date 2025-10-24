Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал о том, как пришёл в бокс.

«Папа, когда был военным, мы меняли место жительства: из Симферополя переехали в Черниговскую область, потом обратно.

И когда переехали в Черниговскую область, я уже занялся борьбой, занимался футболом. Средств не хватало на оплату, а бокс был бесплатный».