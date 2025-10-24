Усик: «У детстве не хватало средств, чтобы платить за футбол, а бокс был бесплатным»
Звезда бокса – о своем жизненном выборе
около 2 часов назад
Александр Усик / Фото - BBC
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал о том, как пришёл в бокс.
«Папа, когда был военным, мы меняли место жительства: из Симферополя переехали в Черниговскую область, потом обратно.
И когда переехали в Черниговскую область, я уже занялся борьбой, занимался футболом. Средств не хватало на оплату, а бокс был бесплатный».
