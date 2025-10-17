Олег Шумейко

Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) высказался о травме Александра Усика (24-0, 15 KO), из-за чего обязательная защита титула была перенесена. Слова новозеландца приводит vringe.com:

Очень важная тема для обсуждения – это Александр Усик и его травмы спины. Слышали ли вы вообще что-то об этом? Слышали ли вы о каких-либо изменениях?

Я не слышал никаких новостей, ничего не видел после того, как услышал о травме. Знаю только то, что слышали и видели другие. Он, наверное, все еще работает над этим.

Вы уверены, что вы ничего не видели?

Я видел, как он играл в футбол, я видел, как он танцует и так далее, но я ничего нового не слышал.

Мы обсуждали его танцы, а что насчет футбола? Что вы скажете о его футбольном выступлении?

Я не видел игру, но видел, как он выбегал на поле. Я считаю, что он действительно хорошо провел время (смеется). Ему дали время восстановиться от травмы, но, думаю, он хорошо его проводит (улыбается).

Это вас огорчает?

Честно говоря, мне действительно не все равно. Слушайте, у меня сейчас запланирован бой, и я счастлив. Я предвкушаю получить шанс побороться за титул.

