Абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (24-0, 15 KO) ответил, как ему удается побеждать соперников больших габаритов. Украинца цитирует fightnews.info:

Это чистая удача. Просто повезло, и все. Мне же постоянно везет. Нет, я скажу, что это все многолетний труд, анализ соперника, правильный подбор спарринг-партнеров, которые будут похожи на противника. Например, он боксировал с тремя людьми, один из них – левша. Мне не надо смотреть, как он боксировал с правшами. Мне нужно знать, что он делает именно с левшой. Он делает это, это и это – оно не меняется. У нас три удара – прямой, боковой и снизу, а ты из них можешь комбинировать все что угодно.

У меня очень отличная команда, я вам благодарен. Это подбор спарринг-партнеров, хороший анализ моего оппонента и, конечно, моя самоотдача, мой режим.