«Мне это не нравится»: Фьюри откровенно высказался о ММА
Британец оценил зрелищность смешанных единоборств
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) поделился мыслями о смешанных единоборствах.
Британский боксер рассказал, что его привлекают исключительно удары в стойке. Слова цитирует ALF Global.
Не знаю. Я вообще ничего не знаю про ММА и нахожу ММА интересным только тогда, когда бойцы стоят и бьют друг друга по лицу. Когда они оказываются на полу и начинают бороться — мне это неинтересно. Мне это не нравится.
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