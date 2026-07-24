Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) в комментарии YouTube-каналу The Stomping Ground прокомментировал свою досрочную победу над польским ветераном Мариушем Вахом (39-14, 20 КО) в благотворительном поединке в Таиланде.

Британский боксер отметил, что этот бой стал для него прекрасным этапом подготовки к будущим вызовам:

Я очень доволен. Я провел семь хороших раундов. Хороший темп. Много ударов. Мне понравилось. Очень понравилось. Это закалило меня перед следующим боем. Дело не только в самом бое, как я уже сказал. Это вся подготовка, неделя перед боем, пресс-конференции, взвешивание, наматывание бинтов, выход на ринг и бой с этим богатырем. Все это готовит тебя к следующему бою. Я мог бы сидеть сложа руки и ничего не делать два года. Зачем мне это делать, чтобы дать людям еще больше шансов победить меня? И если бой будет отложен на следующий год, я буду драться снова и снова. Конечно, я не буду вне ринга ждать сосиску, на большую никчемную картошку. Тайсон Фьюри

Также Тайсон признался, что во время поединка получал настоящее удовольствие и даже позволял себе развлекаться на ринге:

Слушайте, вы не видели, как я прижался к этому парню? Не знаю, видели ли вы, как я его поцеловал. Мне было весело. Я нанес ему около семи ударов подряд. Я получал удовольствие. Несколько раз попал в цель, но кто-то крикнул: «Не играй со своей едой, сынок. Не играй со своей едой». Тайсон Фьюри

«Надеюсь, Англия выиграет ЧМ до того, как я умру»: Фьюри высказался о футбольной сборной.