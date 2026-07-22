Мощнее, чем Кличко. Мариуш Вах назвал боксера с самым сильным ударом в карьере
Поляк отметил нокаутирующую силу Итаума накануне боя с Тайсоном Фьюри
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Мариуш Вах (39-13, 20 КО) рассказал, кто из его соперников обладает самым сокрушительным ударом, вспомнив поединок с Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО). Его слова приводит talkSPORT.
Опытный польский супертяжеловес сравнил силы молодого британца с легендарным Владимиром Кличко:
Сильнее всего меня бил Итаума. Это благодаря скорости и взрывной силе ударов. Но, конечно, в супертяжелом весе все бьют сильно. У Владимира Кличко тоже был очень мощный удар.
Думаю, следующий бой Итаума с [Филипом Хрговичем] покажет, насколько высок его потенциал. Если он сможет с честью пройти это испытание, то, на мой взгляд, он сможет продолжить путь и стать абсолютным чемпионом. Он очень талантлив.
Свой следующий поединок 46-летний поляк проведет в пятницу, 24 июля, против Тайсона Фьюри.
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