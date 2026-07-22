Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Мариуш Вах (39-13, 20 КО) рассказал, кто из его соперников обладает самым сокрушительным ударом, вспомнив поединок с Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО). Его слова приводит talkSPORT.

Опытный польский супертяжеловес сравнил силы молодого британца с легендарным Владимиром Кличко:

Сильнее всего меня бил Итаума. Это благодаря скорости и взрывной силе ударов. Но, конечно, в супертяжелом весе все бьют сильно. У Владимира Кличко тоже был очень мощный удар.

Думаю, следующий бой Итаума с [Филипом Хрговичем] покажет, насколько высок его потенциал. Если он сможет с честью пройти это испытание, то, на мой взгляд, он сможет продолжить путь и стать абсолютным чемпионом. Он очень талантлив.