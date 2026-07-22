Денис Седашов

Международная федерация шахмат (FIDE) отменила все ограничения в отношении белорусской федерации шахмат. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Причиной такого шага FIDE называет обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), в которых отмечается, что спортсмены не должны отвечать за действия своего правительства.

В заявлении FIDE, в частности, говорится:

МОК больше не рекомендует применять какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях под эгидой международных федераций... В результате белорусские шахматисты и официальные сборные будут участвовать в соревнованиях FIDE под государственным флагом Беларуси.

Первыми крупными турнирами, где белорусы выступят под своим флагом, станут Шахматная олимпиада среди людей с инвалидностью и Всемирная шахматная олимпиада-2026, которые пройдут в сентябре в узбекском Самарканде.

FIDE на три года приостановила членство федерации шахмат России.