Денис Седашов

Американский чемпион Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) уверен, что результат его будущего поединка против мексиканской звезды Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) не повлияет на наследие обоих боксеров. Слова приводит The Ring.

Прежде всего, я абсолютно уверен в своей победе. Но в то же время не думаю, что поражение омрачит мое имя или наследие Канело. Я считаю, что Канело — бесспорный кандидат в Зал славы бокса, и также считаю себя первым претендентом на это. Теренс Кроуфорд

Кроуфорд подчеркнул, что независимо от результата — победы, поражения или ничьей — оба они заслуживают быть среди великих.

Мы уже сделали достаточно, чтобы нас вспоминали наравне с лучшими боксерами в истории. В конце концов, именно это и является нашей главной целью — оставить след в боксе. Теренс Кроуфорд

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.

