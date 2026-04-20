Чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) поделился мыслями о прошлом поединке своего будущего соперника Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Слова приводит DAZN Boxing.

Вордли отметил, что не делает далекоидущих выводов из того поражения Дюбуа, так как считает украинца уникальным явлением в боксе.

Он выглядел хорошо. Я уже говорил: нет ничего постыдного в поражении от Александра Усика — это боец поколения, выдающийся спортсмен. Здесь не так много, из чего можно делать выводы.

Я также говорил ранее: 98% бойцов дивизиона либо проигрывают ему, либо имеют с ним очень тяжелый бой. Поэтому я не слишком обращаю внимание на тот поединок.

Для меня он совсем другой боец, чем я. В том бою есть аспекты, которые не совсем можно прямо перенести на то, как я планирую действовать против Даниэля.