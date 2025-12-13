Британский эксперт Гарет Девис высказался о следующем шаге Александра Усика (24-0, 15 KO) на фоне потенциального поединка с Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO). Слова журналиста приводит vringe.com:

Усик стал настолько популярным, что мы рады дать ему разрешение на этот счет, как и WBC. Я думаю, что это может быть хорошо позиционировано, они могут провести этот бой в Америке, в Лас-Вегасе.

Я не против, у меня нет никаких возражений по поводу этого боя – ни эмоциональных, ни ментальных. На бумаге это бессмысленный бой. И Усик сейчас на такой стадии, что ему на самом деле уже больше и не нужны титулы. Он номер один дивизиона, он может снова сразиться с Фьюри, и им не нужны титулы на кону в бою-трилогии. Ему не нужны пояса на кону, чтобы сразиться с Уайлдером. Он уже не нуждается в поясах. Он Александр Усик. Если он уйдет в ММА или в кулачные бои и проведет там бой, то это Александр Усик.