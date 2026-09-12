«Отличный бой может произойти где угодно». Президент WBC оценил масштабы противостояния Фьюри — Джошуа
Маурисио Сулейман рассказал, где может состояться бой
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман на YouTube-канале Pro Boxing Fans прокомментировал ситуацию вокруг потенциального места проведения поединка между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).
Все упирается в контракты. Всегда есть пожелания, добрые намерения, но решающим является именно контракт. Я не знаком с подробностями их соглашения. Поэтому не могу дать исчерпывающий ответ. Могу лишь сказать, что это грандиозный бой, который захочет увидеть весь мир, и если он состоится, то запомнится как особое событие. Надеюсь, так и будет.
Глава WBC высказался и по проведению боя в Великобритании, проведя параллели с другими масштабными поединками в истории бокса.
Трудно сказать. Конечно, все помнят событие в Ирландии с участием Кэти Тейлор, когда собралось 83 тысячи зрителей, или как Чавес заполнил Ацтеку. Но были же и Мохаммед Али и Джо Фрейзер, которые собрали полный зал в Медисон-сквер-гарден, а затем сражались на Филиппинах. Али также дрался в Заире. Так что все зависит от контрактов и промоутеров. Прекрасный бой может состояться где угодно в мире. Каждый имеет свои аргументы, но в конечном итоге все сводится к контракту и юридическим вопросам. Поэтому эту тему сложно обсуждать.
Фьюри – Усику: «Я сделаю тебе сумасшедшее предложение, от которого ты не сможешь отказаться».
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