Денис Седашов

Очевидец смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием известного британского боксера Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) поделился новыми подробностями инцидента.

По словам Аденийи Ороджо, кортеж состоял из двух автомобилей — Lexus и Pajero. В момент аварии в салоне авто находились четыре человека. Слова приводит Daily Express.

Это был кортеж из двух машин — Lexus и Pajero. Джошуа сидел позади водителя. Во время аварии в Lexus было четыре человека. Мы начали спасательные работы еще до прибытия дорожной службы. Пассажир рядом с водителем и человек, который сидел рядом с Джошуа, погибли на месте.

Напомним, авария привела к гибели двух человек. Сам Энтони Джошуа отделался незначительными травмами.