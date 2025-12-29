Денис Седашов

Стали відомі деталі смертельного ДТП за участю автомобіля, в якому перебував колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Як повідомляє BBC з посиланням на Федеральний корпус безпеки дорожнього руху Нігерії, причиною аварії стало перевищення швидкості з боку водія позашляховика Lexus.

Lexus двигался с превышением установленного законом скоростного лимита. Автомобиль потерял управление во время обгона и врезался в грузовик, стоявший на обочине.

One of the big advantages of relocating abroad is the quality of infrastructure; you rarely see bad roads.



Anthony Joshua recently had an accident in Nigeria, but thank God he’s fine.



Imagine if that same accident had happened on some of our roads back home;the frustration and… pic.twitter.com/B7GaclzHrK — folowosele adeboye (@boye4christ2006) December 29, 2025

Трагедія сталася на трасі Лагос—Ібадан. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей. Ентоні Джошуа, який перебував у салоні автомобіля, відбувся незначними травмами.

