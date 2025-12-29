Стали известны подробности смертельного ДТП с автомобилем Энтони Джошуа
Авария привела к гибели двух человек
8 минут назад
Стали відомі деталі смертельного ДТП за участю автомобіля, в якому перебував колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
Як повідомляє BBC з посиланням на Федеральний корпус безпеки дорожнього руху Нігерії, причиною аварії стало перевищення швидкості з боку водія позашляховика Lexus.
Lexus двигался с превышением установленного законом скоростного лимита. Автомобиль потерял управление во время обгона и врезался в грузовик, стоявший на обочине.
Трагедія сталася на трасі Лагос—Ібадан. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей. Ентоні Джошуа, який перебував у салоні автомобіля, відбувся незначними травмами.
