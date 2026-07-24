«Надеюсь, Англия выиграет ЧМ до того, как я умру»: Фьюри высказался о футбольной сборной
Цыганский король мечтает увидеть триумф национальной команды
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 KO) рассказал о своей заветной футбольной мечте и оценил шансы сборной Англии завоевать главный трофей мирового футбола. Слова приводит The Sun.
Британский боксер признался, что хочет увидеть чемпионство национальной команды еще при своей жизни:
Я просто надеюсь, что они снова выиграют чемпионат мира до того, как я умру. Я никогда этого не видел. Это было в 1966 году, а я родился в 1988-м. Интересно, увидим ли мы это за свою жизнь. Я не уверен. Мы были близки к этому последние несколько раз, не так ли? Третье и четвёртое места. Это довольно хорошо. Но было бы замечательно финишировать на вершине пьедестала.
Бывший соперник Кличко накануне боя перевесил Фьюри почти на 12 кг.