Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) для The Stomping Groud ответил на вопрос о том, кто будет промоутером его поединка с экс-чемпионом Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

«Я слышал, что Дейна Уайт промоутер этого боя. Я слышал, что он промоутер номер один. Никто другой не продвигает этот бой. Только он. Но потом я услышал, что Дональд Трамп является промоутером этого боя. Честно говоря, очень много промоутеров занимается этим боем. Все, кому не лень. Даже бывшие профессиональные кикбоксеры. Так что я уже даже не знаю».

Тайсон и Энтони подписали соглашение на бой, который должен пройти в четвертом квартале 2026 года.

Ранее Дейна Уайт заявлял, что именно он будет промоутером шоу Джошуа – Фьюри.

Напомним, британский мегафайт Фьюри – Джошуа не хотят видеть в США.