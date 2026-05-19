Денис Седашов

Бывший чемпион мира, а ныне авторитетный эксперт и аналитик Тони Белью поделился ожиданиями от предстоящего поединка в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО) и представителем Нидерландов Рико Верхувеном. Слова приводит DAZN.

Можно недооценивать Рико Верхувена, ведь он кикбоксер. Не нужно быть готовым на 100%, чтобы победить этого парня. Так думал Тайсон Фьюри перед боем с Фрэнсисом Нганну. Я не верю, что Усик отнесется к нему легкомысленно. Усик — настоящий профессионал. Очень старательный профессионал. Вам не удастся застать этого парня врасплох. Тони Беллью

Бой состоится уже в ближайшую субботу, 23 мая, в городе Гиза на фоне знаменитых пирамид. В Украине прямая трансляция этого события будет доступна на платформе «Київстар ТБ».