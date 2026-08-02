Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) в интервью YouTube-каналу All Out Fighting заявил, что считает первый поединок против Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО) самым сложным среди боёв против представителей Великобритании.

Бой состоялся в мае 2024 года в Саудовской Аравии и продлился все 12 раундов. Победу раздельным решением судей одержал украинский боксёр.

Думаю, самым сложным был первый бой с Тайсоном Фьюри. Он — безумное Жадное пузо. Никогда не знаешь, чего ожидать от Тайсона Фьюри. Эй, Жадное пузо, как дела? Александр Усик

Красюк — о начале карьеры Усика: «Он рискнул, не поехав в Америку».