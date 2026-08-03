Владимир Кириченко

Звездный кикбоксер и экс-боец UFC Алистар Оверим для Playbook Boxing рассказал о тренировках в лагере бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах Александра Усика (25-0, 16 КО).

Вы недавно провели некоторое время с командой Усика в тренировочном лагере в Испании. Эй Джей, конечно же, сейчас там тренируется. Какие были ваши впечатления от пребывания там и какие ваши общие впечатления от лагеря?

«Во-первых, это был потрясающий опыт. Я был очень благодарен, что мне позволили туда поехать. Конечно, никогда не знаешь, чего ожидать. Но там была прекрасная энергия, отличные тренеры. Лично для меня это было очень важно, я узнавал что-то новое, и это действительно мотивирует меня как личность. Я узнал много нового о работе тела, нервной системы, движений. Для меня это очень важно».

Они производят впечатление весьма аналитичного лагеря. Вы заметили, что они разбирали вещи более подробно, чем вы ожидали, или это был тот уровень, на который вы ожидали?

«У них есть свой опыт, и, конечно, за одну неделю невозможно понять абсолютно все. Но для меня главное было то, что я снова учился. Моё обучение продолжается уже 30 лет. Это просто разжигает огонь, мотивирует меня, дает энергию, укрепляет уверенность. Именно этого я ждал, участвуя в этом лагере. Он оправдал мои ожидания».

Что, по вашему мнению, стало самым важным уроком, который вы вынесли из лагеря?

«Что к тому, что я уже имею, можно добавить ещё один слой».

О чем идет речь?

«Есть вещи, которым я могу научиться. Ведь вопрос в том, способен ли ты это усвоить. Я способен. Я мотивирован. Эта возможность есть, и я хочу ею воспользоваться».

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