Нашел способ перезагрузиться. Рико Верхувен замечен в культовом месте в Гизе
Боец отправился в музей
около 2 часов назад
Голландский кикбоксер Рико Верхувен после официальной дуэли взглядов с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) устроил себе культурную программу и отправился на экскурсию.
Голландец посетил исторический музей, где собраны уникальные артефакты, найденные во время раскопок возле египетских пирамид. Появление звезды кикбоксинга вызвало ажиотаж среди туристов. Однако Верхувен вел себя максимально открыто и с удовольствием фотографировался со всеми.
Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05