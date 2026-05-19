Денис Седашов

Голландский кикбоксер Рико Верхувен после официальной дуэли взглядов с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) устроил себе культурную программу и отправился на экскурсию.

Голландец посетил исторический музей, где собраны уникальные артефакты, найденные во время раскопок возле египетских пирамид. Появление звезды кикбоксинга вызвало ажиотаж среди туристов. Однако Верхувен вел себя максимально открыто и с удовольствием фотографировался со всеми.

Rico Verhoeven visits the Grand Egyptian Museum and makes his intentions clear ahead of his showdown with Oleksandr Usyk this Saturday 👑



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/tsxq7yFnjF — Ring Magazine (@ringmagazine) May 18, 2026

Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».