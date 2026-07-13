Британский супертяжеловес Дерек Чисора (36-14, 23 КО) поделился впечатлениями от своего визита в столицу РФ. Боксер выразил восхищение жизнью в стране-агрессоре, несмотря на действующие международные санкции.

Кроме того, британец заявил, что его одинаково сильно любят как граждане России, так и украинцы. Слова приводит Seconds Out.

Я не был в Москве в течение последних 8 лет, и вот я прилетел. Невероятно, что они сделали с страной, учитывая все эти санкции. Это невозможно отрицать. Говорю вам, россияне живут лучше, чем кто-либо другой в Европе – это факты.

Если люди хотят видеть тебя в своем кругу – они приглашают тебя. Но я счастлив там, где я сейчас, и тем, как живу. Знаешь, куда бы я ни поехал, люди меня любят. Русские, украинцы, китайцы, ямайцы, африканцы, англичане – они меня любят, потому что знают, что я очень честный человек. Понимаешь? Я просто верен себе. Я не пытаюсь притворяться тем, кем я не являюсь.