Непобежденный украинский нокаутёр узнал имя следующего соперника
Павел Илюша выйдет на ринг против португальца Аллефа Джорделли
Украинский боксер Павел Илюша (3-0, 3 КО) узнал имя следующего соперника. Им станет представитель Португалии Аллеф Джорделли (4-2, 3 КО).
Бой состоится 22 августа во Львове и станет со-главным событием вечера бокса Rising Stars II от Usyk17 Promotions.
В марте Илюша одержал победу над колумбийцем Хуаном Боадой.
Ломаченко проведет бой против филиппинца Чарли Суареса.
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