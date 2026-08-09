Владимир Кириченко

Бывший кикбоксер и боец UFC Алистэр Оверим для All Out Fighting рассказал, что хотел бы готовиться с командой бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика (25-0, 16 КО) к возможному поединку против Рико Верховена (1-1, 1 КО в боксе).

Правильно ли я понимаю, что вы тренируетесь с Александром Усиком?

«Я посетил его тренировочный лагерь в Валенсии, и там была хорошая атмосфера, хорошая энергия. Я там учился и был учеником. Для меня это очень важно. Это мотивирует меня. Так что если бы я мог провести свой тренировочный лагерь с командой Усика, я бы с удовольствием это сделал».

Получается, у нас снова будет бой команды Усика против команды Фьюри.

«Да».

Думаешь, он может поделиться с тобой какой-то информацией о Рико, которой ты, возможно, не знаешь?

«Абсолютно. И когда я думаю об Усике, о том, чего он достиг – он просто невероятный. Возможно, потому что я сам боец, у меня длинная боевая карьера, и я наблюдаю за бойцами. Я всегда чему-то учусь у Усика. Всегда. Во многих аспектах. Когда ты тренируешься так долго, дело не только в том, что ты делаешь в зале, как спаррингуешь, но и в том, что ты делаешь вне зала, какой образ жизни ведешь. Так что интерес к нему всегда был. Усик – особенный. Джошуа я знаю не очень хорошо, но мы встретились здесь и это было позитивно.

Для меня было очень интересно посмотреть на их тренировочный лагерь и узнать, есть ли там что-то, что подходит для меня».

Насколько ты близок к тому, чтобы этот бой официально состоялся?

«Это то, чего я хочу. Я верю в то, что нужно воплощать желания в жизнь. Нужно говорить о том, что ты хочешь. Нужно работать над этим, надо делать все возможное. От меня не зависит, состоится это или нет, но если бы зависело, то он бы состоялся. И, возможно, Рико также так думает».

Ты считаешь, что сможешь выступить против него лучше, чем Александр?

«Да».

Напомним, менеджер Верховена говорил, что они не заинтересованы в поединке с Оверимом.

Рико в мае этого года уступил техническим нокаутом бывшему чемпиону WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику (25-0, 16 КО).

Ранее Оверим рассказал, что нового вынес из лагеря Усика.