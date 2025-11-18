Легендарный британский промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на то, что его клиент, британец Фабио Уордели (20-0-1, 19 KO), стал новым чемпионом WBO в супертяжелом дивизионе.

«У Великобритании новый чемпион мира в супертяжелом весе и новая звезда в этом виде спорта.

Одна из самых невероятных историй, которые я видел за свои 45 лет работы промоутером, и я не мог бы гордиться Вордли больше.

Впереди его ждут грандиозные бои в 2026 году, когда он защитит свой пояс WBO и создаст настоящее наследие в этом виде спорта».