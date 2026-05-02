Жертва Усика готов встретиться с Фьюри
Экс-чемпион мира стремится провести большой бой
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в хевивейте британец Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) для Playbook Boxing ответил на вопрос о поединке между Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО).
Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри. Во-первых, что вы думаете об этом бое?
«Они оба заработают хорошие деньги. Два парня в конце своей карьеры заработают много денег. Удачи им».
Позвольте мне предложить сценарий. Вы выигрываете титул чемпиона WBO в супертяжелом весе. Теперь вы чемпион. Тайсон Фьюри побеждает Энтони Джошуа, потому что вы уже побеждали Энтони Джошуа. Будет ли этот парень тем, с кем вы хотели бы сразиться?
«Он должен будет встретиться со мной, если захочет получить пояс».
Думаю, вам понравится такая ситуация.
«Конечно. Любой бой, любой большой бой. Я провел несколько больших боев подряд».
Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что бой Фьюри и Джошуа состоится в четвертом квартале 2026 года.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05