Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в хевивейте британец Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) для Playbook Boxing ответил на вопрос о поединке между Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО).

Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри. Во-первых, что вы думаете об этом бое?

«Они оба заработают хорошие деньги. Два парня в конце своей карьеры заработают много денег. Удачи им».

Позвольте мне предложить сценарий. Вы выигрываете титул чемпиона WBO в супертяжелом весе. Теперь вы чемпион. Тайсон Фьюри побеждает Энтони Джошуа, потому что вы уже побеждали Энтони Джошуа. Будет ли этот парень тем, с кем вы хотели бы сразиться?

«Он должен будет встретиться со мной, если захочет получить пояс».

Думаю, вам понравится такая ситуация.

«Конечно. Любой бой, любой большой бой. Я провел несколько больших боев подряд».

Журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что бой Фьюри и Джошуа состоится в четвертом квартале 2026 года.

