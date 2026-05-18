«Вже цієї суботи»: Усик опублікував проморолик до мегафайту з Верховеном у Єгипті
Бой состоится 23 мая
около 2 часов назад
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) на своих страницах в социальных сетях опубликовал официальное промо-видео к предстоящему бою против звезды кикбоксинга Рико Верхувена.
Украинский чемпион лично обратился к болельщикам с призывом не пропустить это событие, которое состоится в Египте.
Уже в эту субботу, большая боксерская ночь в Гизе. Не пропустите.
Бой состоится уже в ближайшую субботу, 23 мая, в городе Гиза на фоне знаменитых пирамид. В Украине прямая трансляция этого события будет доступна на платформе «Київстар ТБ».
