Денис Седашов

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) на своих страницах в социальных сетях опубликовал официальное промо-видео к предстоящему бою против звезды кикбоксинга Рико Верхувена.

Украинский чемпион лично обратился к болельщикам с призывом не пропустить это событие, которое состоится в Египте.

Уже в эту субботу, большая боксерская ночь в Гизе. Не пропустите. Александр Усик

Already this Saturday, a big boxing night in Giza. Don’t miss it!



Glory in Giza | May 23rd#GloryInGiza #UsykVerhoeven — Oleksandr Usyk (@usykaa) May 18, 2026

Бой состоится уже в ближайшую субботу, 23 мая, в городе Гиза на фоне знаменитых пирамид. В Украине прямая трансляция этого события будет доступна на платформе «Київстар ТБ».