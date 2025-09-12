Владимир Кириченко

Временный чемпион WBC во втором среднем весе Кристиан Мбилли (29-0, 24 KO) поделился мыслями о бое абсолютного чемпиона в этом же дивизионе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Цитирует Мбилли boxing247.com.

«Я думаю, что Канело победит, потому что он настоящий боксер второго среднего веса. На мой взгляд, ты не можешь так просто набрать вес и показать то же самое, что делал раньше».

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.

Напомним, победитель боя Канело – Кроуфорд получит специальный перстень от WBC.