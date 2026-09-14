Владимир Кириченко

Владелец титулов WBA и WBO в тяжелом весе Давид Бенавидес (32-0, 26 КО) высказался о возможном поединке против чемпиона Zuffa и The Ring Джея Опетаи (31-0, 24 КО).

Давид, я уже давно говорю, что ты станешь лицом бокса. Сейчас кажется, что ты уже совсем близко к этому. Думаешь, бой с Джеем в уикенд Синко де Майо поможет сделать последний шаг?

«Да, безусловно, потому что это будет невероятный бой. Он сильный боксер, но много пропускает. Я увидел в его боксе немало слабых мест, которыми смогу воспользоваться. В то же время он отличный боец, очень сильно бьет, поэтому нас ждет крутой поединок».

Что ты увидел?

«Он просто очень медленный. Я могу делать намного больше. То, что я поднялся из более легких весовых категорий, дает мне преимущество – у меня больше движений головой, больше скорости, я лучше работаю по корпусу.

И еще мне нравится, что его довольно легко пошатнуть тяжелым ударом. Так что, думаю, для меня это будет комфортный бой, но сначала надо сделать своё дело 12 декабря (поединок против Михала Цесляка – прим.)».

В предыдущем бою ты досрочно победил Зурдо и, как по мне, выглядел лучше, чем когда-либо. Похоже, тяжёлый вес тебе действительно подходит. До полутяжелой категории ты уже не вернёшься, так когда ждать твоего перехода в супертяжёлый?

«Я отлично себя чувствую в этом дивизионе, потому что мне не нужно сбрасывать вес. Я никогда раньше не чувствовал себя так хорошо, как перед последним боем.

Сейчас я хочу быть чемпионом здесь, но если появится возможность провести бой с Усиком, я точно от неё не откажусь».

Quick ringside interview with David Benavidez after Jai Opetaia’s emphatic TKO win over Noel Mikaelian. Benavidez says Opetaia looked slow and easy to hit, easy to hurt. Who are you picking in this one? One of the best fights you can make in boxing 🧨 pic.twitter.com/toW5862icQ — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 13, 2026

Напомним, Бенавидес остался без унификации в прежнем дивизионе Усика.