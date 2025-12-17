Владелец титулов WBA, WBO и IBF во втором среднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) на своем YouTube-канале прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру.

«Каждый боец знает, что этот момент наступит. Просто никогда не знаешь, когда именно. Всю жизнь я за чем-то гнался. Не за поясами, не за деньгами и не за заголовками. А за тем ощущением, когда весь мир в тебя не верит, но ты снова и снова выходишь и доказываешь, что все ошибаются.

Этот спорт дал мне все. Я дрался за свою семью, я дрался за свой город. Я дрался за того парня, которым когда-то был. Того, у кого не было ничего, кроме мечты и пары перчаток. И я сделал все по-своему. Я отдал этому спорту каждый вдох, который у меня был.

Я ухожу не потому, что больше не хочу драться, а потому, что выиграл другой поединок – тот, в котором ты идешь на собственных условиях. Это не прощание, это просто конец одного боя и начало другого».