Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против опытного Отто Валлина (28-3, 16 КО).

Сиренко оценил сильные и слабые стороны оппонента, а также объяснил мотивы подписания контракта с новой промоутерской компанией Дениса Вайта Zuffa Boxing. Слова приводит sport-express.ua.

Считаю, что это хороший соперник, чтобы вернуться после поражения. Были ли другие варианты оппонентов? Нет. Стили делают бой. Поэтому думаю, что этот поединок должен быть интересным. Что касается сильных сторон, то он левша, который хорошо двигается и имеет богатый опыт. По поводу слабостей – мы с тренерским штабом их детально разобрали, но оставим это для ринга.

Почему заключил соглашение с Zuffa Boxing? Это новая и амбициозная сила в боксе с огромными ресурсами и четким видением развития бойцов. Они предложили лучшие условия для моего прогресса. Цели неизменны с самого начала – титул чемпиона мира. Верю, что смогу реализовать их в Zuffa Boxing.