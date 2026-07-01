Сиренко и Валлин проведут бой в рамках шоу Zuffa Boxing
Бой состоится 26 июля
около 3 часов назадПодписаться в
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) 26 июля встретится на ринге со шведом Отто Валлином (28-3, 16 КО). Об этом сообщил инсайдер Дан Рафаэль.
Поединок состоится в рамках шоу компании Zuffa Boxing и станет вторым по значимости событием вечера перед главным боем Эдгар Берланга — Кристиан Батлер.
Сиренко в прошлом году провел один поединок, в котором потерпел поражение от Соломона Дакреса.
В этом же карде свой бой проведет еще один украинец — Сергей Деревянченко.
Фьюри встретится с Вахом в Таиланде.